Осетинским силовикам пришлось разнимать массовую драку молодежи

Опубликовано: 14:14, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Молодежь в Пригородном районе Северной Осетии устроила массовую драку, в которой в ход пошло и травматическое оружие. Пресекать ее пришлось полицейским и росгвардейцам, есть пострадавшие.

В селении Куртат Пригородного района Северной Осетии между группой молодых людей произошел конфликт, переросший в драку. Когда среди дерущихся стали раздаваться выстрелы, на место происшествия были вызваны полицейские, руководство МВД по РСО-Алания, а также сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба МВД республики.

"В течение короткого времени конфликт был пресечен", - говорится в сообщении.

В ходе инцидента есть пострадавшие, все они с различными травмами доставлены в медучреждения. Зачинщики драки задержаны и доставлены в отдел полиции, передает "Интерфакс".

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", меры по охране общественного порядка в районе усилены, а личный состав подразделений силовых ведомств переведен на усиленный вариант несения службы.