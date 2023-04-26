Осетинским силовикам пришлось разнимать массовую драку молодежи

В селении Куртат Пригородного района Северной Осетии между группой молодых людей произошел конфликт, переросший в драку. Когда среди дерущихся стали раздаваться выстрелы, на место происшествия были вызваны полицейские, руководство МВД по РСО-Алания, а также сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба МВД республики.
"В течение короткого времени конфликт был пресечен", - говорится в сообщении.
В ходе инцидента есть пострадавшие, все они с различными травмами доставлены в медучреждения. Зачинщики драки задержаны и доставлены в отдел полиции, передает "Интерфакс".
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", меры по охране общественного порядка в районе усилены, а личный состав подразделений силовых ведомств переведен на усиленный вариант несения службы.