Вестник Кавказа

ОРВИ бушует в России

ОРВИ бушует в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Число заболевших ОРВИ россиян увеличилось почти на 10%, в стране зафиксировано порядка 738 тыс случаев заражения, более 16% приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Роспотребнадзор сообщил, что количество россиян, которые заразились ОРВИ, увеличилось почти на 9%.

Как заявили в ведомстве, в настоящее время отмечено порядка 738 тыс случаев заражения ОРВИ, среднероссийские показатели заболеваемости превышены в 49 субъектах страны.

 Там же отметил, что более 16% заболевших приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, оставшиеся проценты – на другие российские регионы.

Помимо этого, в стране на 5% увеличилась заболеваемость коронавирусным штаммом «омикрон». За одну неделю в России заразились свыше 24 тыс человек.

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