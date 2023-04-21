Ореховый сад разобьют в Гунибском районе Дагестана 

Опубликовано: 4:19, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Благодаря частным инвестициям в Гунибском районе Дагестана будет разбит ореховый сад. В настоящее время орехоплодные культуры чрезвычайно востребованы рынком.

Крупный ореховый сад будет заложен в Гунибском районе Дагестана. Площадь объекта под посадку орехоплодных культур составит 23 га. Об этом проинформировали в региональном Минсельхозпроде.

«На территории населенного пункта Чох-Коммуна, в долине бассейна реки Кара-Койсу, инвестор ООО «7 холмов» намерен возродить сады.

Подготовлен проект на 23 гектара, который предусматривает закладку орехового сада с учетом современных наработок"

– говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что интерес инвестора к орехоплодным культурам связан с их высокой востребованностью сельхозрынком. Сейчас специалисты компании работают над планировкой сада.