Орбан и Вучич поздравили Ильхама Алиева с победой

Главы Венгрии и Сербии поздравили Ильхама Алиева, который, по итогам экзит-поллов, одержал победу на выборах президента Азербайджана. Его результат составил около 93% голосов избирателей.

Лидеры Венгрии и Сербии поздравили главу азербайджанского государства с победой на выборах президента, которые прошли сегодня в Азербайджане.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан позвонил Ильхаму Алиеву. Помимо поздравлений, глава Венгрии пожелал ему успехов в деятельности на посту президента во имя развития Азербайджана.

Ильхам Алиев выразил благодарность за внимание и поздравление.

Во время беседы стороны обратили внимание успешное развитие отношений между Баку и Будапештом в различных областях. Орбан и Алиев выразили уверенность в том, что связи между странами продолжат укрепляться.

А президент Сербии Александр Вучич направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Выборы президента в Азербайджане

Президентские выборы в Азербайджане сегодня впервые в истории прошли на всей международно признанной территории страны, в том числе на освобожденных территориях.

По данным ЦИК, общая явка по стране составила 76,73%. Как сообщали корреспонденты "Вестника Кавказа", на избирательных участках собирались очереди из желавших проголосовать.

Три организации озвучили результаты exit poll. Согласно всем опросам, победу на выборах одержал действующий президент Ильхам Алиев. За него проголосовали более 92% пришедших на выборы.