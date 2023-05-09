Опубликованы детали встречи Путина с Токаевым в Кремле

Пресс-служба президента Казахстана раскрыла детали беседы в Кремле Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Президенты договорились об усилении российско-казахстанского взаимодействия по обширному диапазону существующих контактов.
Пресс-секретарь казахстанского президента Руслан Желдибай озвучил содержание состоявшихся сегодня в Кремле переговоров президента России Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.
По словам Желдибая, беседа была весьма детализованной, Путин и Токаев успели обговорить весь диапазон повестки дня российско-казахстанского взаимодействия.
"Подчеркнута необходимость дальнейшего развития партнерства по широкому спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран"
– Руслан Желдибай