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Опубликованы детали встречи Путина с Токаевым в Кремле

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
© Фото: сайт Кремля
Пресс-служба президента Казахстана раскрыла детали беседы в Кремле Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Президенты договорились об усилении российско-казахстанского взаимодействия по обширному диапазону существующих контактов.

Пресс-секретарь казахстанского президента Руслан Желдибай озвучил содержание состоявшихся сегодня в Кремле переговоров президента России Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

По словам Желдибая, беседа была весьма детализованной, Путин и Токаев успели обговорить весь диапазон повестки дня российско-казахстанского взаимодействия.

"Подчеркнута необходимость дальнейшего развития партнерства по широкому спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран"

– Руслан Желдибай

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