Опубликованы детали встречи Путина с Токаевым в Кремле

Опубликовано: 19:28, 9 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Кремля

Пресс-служба президента Казахстана раскрыла детали беседы в Кремле Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Президенты договорились об усилении российско-казахстанского взаимодействия по обширному диапазону существующих контактов.

Пресс-секретарь казахстанского президента Руслан Желдибай озвучил содержание состоявшихся сегодня в Кремле переговоров президента России Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

По словам Желдибая, беседа была весьма детализованной, Путин и Токаев успели обговорить весь диапазон повестки дня российско-казахстанского взаимодействия.

"Подчеркнута необходимость дальнейшего развития партнерства по широкому спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран"

– Руслан Желдибай