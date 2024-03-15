Вестник Кавказа

Определились пары 1/4 финала Лиги Европы

Футбольный клуб “Вест Хэм“
© Фото: страница футбольного клуба “Вест Хэм“ в социальных сетях
Один из главных фаворитов турнира – "Ливерпуль" – сыграет на данной стадии с "Аталантой". Также в 1/4 финала любителей футбола ждет итальянское противостояние "Милан" – "Рома".

В швейцарском Ньоне вслед за жеребьевкой Лиги чемпионов состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.

На данной стадии сыграют:

"Милан" (Италия) – "Рома" (Италия)

"Ливерпуль" (Англия) – "Аталанта" (Италия)

"Байер" (Германия) – "Вест Хэм" (Англия)

"Бенфика" (Португалия) – "Марсель" (Франция)

В первом полуфинале сыграют победители пар "Бенфика" – "Марсель" и "Ливерпуль" – "Аталанта" , а во втором – победители противостояний "Милан" – "Рома" и "Байер" – "Вест Хэм".

Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 11 апреля, а ответные – 18.

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