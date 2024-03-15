Вестник Кавказа

Определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов

Лига чемпионов
© Фото: страница футбольного клуба ПСЖ в социальных сетях
"Манчестер Сити" узнал своего соперника по четвертьфиналу ЛЧ. Действующий обладатель трофея сыграет на данной стадии с мадридским "Реалом".

В швейцарском Ньоне только что завершилась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24.

На данной стадии сыграют:

"Арсенал" (Англия) – "Бавария" (Германия)

"Атлетико" Мадрид (Испания) – "Боруссия" Дортмунд (Германия)

"Реал" Мадрид (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия)

ПСЖ (Франция) – "Барселона" (Испания)

Первые матчи данной стадии состоятся 9 и 10 апреля, а ответные – 16 и 17.

Победитель противостояния "Арсенал" – Бавария" сыграет в полуфинале с победителем пары "Реал" – "Манчестер Сити". В другом полуфинале встретятся победители пар "Атлетико" – "Боруссия" Дортмунд и ПСЖ – "Барселона"

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