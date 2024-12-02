Оппозиционеру Гварамия дали 12 суток

Суд принял решение о наказании для грузинского оппозиционера Ники Гварамия, который был задержан за столкновение с полицейским. Политик проведет за решеткой более 10 суток.

Грузинский политик Ника Гварамия, входящий в состав руководства оппозиционной "Коалиции за перемены", отбудет административное наказание за неповиновение полицейскому, сообщают СМИ.

Оппозиционера задержали 4 декабря, в день, когда правоохранители проводили массовые обыски в домах и офисах лидеров оппозиции. Гварамия находился в офисе партии "Дроа", когда там работали следователи. В какой-то момент у него возник конфликт с правоохранителями, и его задержали.

Суд признал Гварамия виновным в неповиновении стражам порядка, а также в мелком хулиганстве. Приговор – 12 суток ареста.