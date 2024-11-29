Массовое увольнение сотрудников опровергло МВД Грузии

В МВД Грузии назвали фейковой информацию о массовом увольнении сотрудников. Ранее данная информация появилась в ряде СМИ.

Информация о массовом увольнении сотрудников МВД Грузии не соответствует действительности. Об этом сказано в заявлении, распространенном 5 декабря самим ведомством.

"Хотим отреагировать на информацию о том, что якобы сотрудники различных департаментов МВД покидают ряды ведомства, подчеркиваем, что информация не соответствует действительности и направлена на дискредитацию каждого сотрудника и МВД как ведомства"

– МВД Грузии

Ранее ряд оппозиционных грузинских СМИ сообщили, что из-за несогласия с решением властей Грузии отложить переговоры о членстве в ЕС сотрудники ведомства стали массово увольняться.