Оппозиция в Грузии вновь собирается у парламента

В Тбилиси начинается новая акция протеста - оппозиционеры приходят к зданию парламента десятый день подряд. Минувшей ночью полиция задержала почти 50 участников протестов.

Протесты в Грузии продолжаются, стартовал десятый день акций, сегодня участники акции пришли к парламенту уже днем.

В субботу протестующие стали стягиваться к зданию парламента Грузии в Тбилиси уже около 14.00 по местному времени. На данный момент обстановка спокойная, акция пока немноголюдная.

Напомним, протестные акции проходят в центре грузинской столицы ежедневно, с тех пор как власти страны объявили о решении отказаться на четыре года от переговоров с ЕС. Большинство акций начинаются в вечернее время и завершаются под утро.