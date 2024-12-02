Вестник Кавказа

Оппозиция снова перекрыла проспект Руставели в Тбилиси

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Протестная стихия продолжает бушевать в Тбилиси. Сторонники оппозиции в очередной раз перекрыли проспект Руставели.

Очередная акция протеста стартовала в Тбилиси. Протестующие перекрыли проспект Руставели, а также начали собираться возле здания парламента. 

Сообщается, что в акции принимают участие около тысячи сочувствующих оппозиционному лагерю. В толпе виднеются флаги Грузии. 

Сотрудники правоохранительных органов пока воздерживаются от вмешательства в процесс. Отдельные группы полиции находятся в переулках в районе здания парламента. 

Отметим, что акция началась еще днем. Солидарные с оппозиционными призывами граждане пришли к зданию парламента и начали стучать камнями по металлическому ограждению здания, передают РИА Новости.

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