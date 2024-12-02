Оппозиция снова перекрыла проспект Руставели в Тбилиси

Протестная стихия продолжает бушевать в Тбилиси. Сторонники оппозиции в очередной раз перекрыли проспект Руставели.
Очередная акция протеста стартовала в Тбилиси. Протестующие перекрыли проспект Руставели, а также начали собираться возле здания парламента.
Сообщается, что в акции принимают участие около тысячи сочувствующих оппозиционному лагерю. В толпе виднеются флаги Грузии.
Сотрудники правоохранительных органов пока воздерживаются от вмешательства в процесс. Отдельные группы полиции находятся в переулках в районе здания парламента.
Отметим, что акция началась еще днем. Солидарные с оппозиционными призывами граждане пришли к зданию парламента и начали стучать камнями по металлическому ограждению здания, передают РИА Новости.