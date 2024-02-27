Вестник Кавказа

Оппозиция раскритиковала власти Армении за политику в отношении России

заседание парламента Армении
© Фото: сайт парламента Армении
Часть оппозиции в Армении недовольна политикой руководства страны в отношении РФ. По их словам, власти делают из Москвы не союзника, а врага.

Оппозиционная парламентская фракция "Армения" подвергла критике власти республики за проводимую ими политику в отношении России и ОДКБ.

По словам секретаря партии Арцвика Минасяна, действия армянского руководства в конечном счете приведут к катастрофе.

"Это просто позор. Безопасность Армении в очередной раз доведена до такой аномалии, что в любой момент по нам могут ударить все стороны. Они делают из нашего союзника врага, сводят на нет внешнюю систему безопасности Армении (политика в отношении ОДКБ - прим. ред.)"

– Арцвик Минасян

Он добавил, что Еревану нужно понять, как сделать нынешнюю систему безопасности более эффективной, а не выдвигать партнерам ультиматумы, передает ТАСС.

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