Оппозиция начала новую акцию в Ереване

Опубликовано: 18:26, 24 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ереване вот-вот начнется новые массовые беспорядки – оппозиция собирает на площади Республики своих сторонников, чтобы штурмовать здание правительства.

Сегодня вечером на площади Республики в Ереване, напротив правительственных зданий, вновь собрались оппозиционеры, чтобы потребовать отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

По данным РИА Новости, на данный момент территория площади занята готовящимися к акции протеста активистами только наполовину, к ним присоединяются вернувшиеся с каникул студенты.

Акция имеет организованный характер – руководители активистов пока не дали сигнал к ее началу, и те пока не перекрывают подъезды к площади и движение машин по ней.

Полиция в полной защите заранее закрыла все подходы к главному зданию правительства, но также не предпринимает активных действий.

Напомним, что с момента завершения в Карабахском экономическом районе Азербайджана антитеррористической операции националистическая армянская оппозиция объявила о ежедневных акциях протеста и гражданского неповиновения вплоть до отставки Никола Пашиняна. Какой-либо позитивной программы они не выдвигают, а требуют только передачи власти в Армении в их руки.

Полицейские действуют жестко, задерживают любых нарушающих законодательство граждан. На днях был арестован по обвинению в избиении правоохранителей сын одного из лидеров националистов Роберта Кочаряна.