Оползень перекрыл Рикотский перевал

Рикотский перевал закрыт для движения автотранспорта после схода оползня. Ведутся работы по расчистке дорожного полотна.
В Департаменте автомобильных дорог Грузии проинформировали о том, что Рикотский перевал, который соединяет Западную и Восточную Грузию перекрыт в связи со сходом оползня.
Уточняется, что сход оползневых масс спровоцировали длительные дожди на 169 км участке автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
В настоящее врем на месте идут восстановительные работы.