Оползень перекрыл Рикотский перевал

Опубликовано: 9:39, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рикотский перевал закрыт для движения автотранспорта после схода оползня. Ведутся работы по расчистке дорожного полотна.

В Департаменте автомобильных дорог Грузии проинформировали о том, что Рикотский перевал, который соединяет Западную и Восточную Грузию перекрыт в связи со сходом оползня.

Уточняется, что сход оползневых масс спровоцировали длительные дожди на 169 км участке автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.

В настоящее врем на месте идут восстановительные работы.