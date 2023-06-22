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Оползень перекрыл Рикотский перевал

Оползень перекрыл Рикотский перевал
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Рикотский перевал закрыт для движения автотранспорта после схода оползня. Ведутся работы по расчистке дорожного полотна.

В Департаменте автомобильных дорог Грузии проинформировали о том, что Рикотский перевал, который соединяет Западную и Восточную Грузию перекрыт в связи со сходом оползня.

Уточняется, что сход оползневых масс спровоцировали длительные дожди на 169 км участке автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.

В настоящее врем на месте идут восстановительные работы.

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