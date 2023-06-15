Дорога к Кавказскому заповеднику продолжает рушиться из-за оползней

Опубликовано: 18:07, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На дороге, идущей от Майкопа к Кавказскому заповеднику обрушились из-за оползней еще два участка. В начале недели сообщалось об одном разрушенном участке на трассе к заповеднику. Действует реверсивное движение транспорта.

В Адыгее на трассе А-159, идущей от столицы республики в сторону Кавказского биосферного заповедника оползни разрушили еще два участка дороги.

Ливни и штормовая погода, уже несколько дней бушующие в Адыгее, Краснодарском крае и других регионах, вызывают оползни, которые приводят к обрушению дороги к Кавказскому заповеднику.

О первом разрушенном участке трассы стало известно 12 июня, сегодня пострадали еще два участка дороги - в районе поселка Каменомостский и села Хамышки. Введен реверс для транспорта. Машины пропускают по одной, в ручном режиме.

Непогода не оставит регион до вечера пятницы, прогнозируют метеорологи.