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ОПЕК зовет Азербайджан

ОПЕК зовет Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
ОПЕК предложил Азербайджану вступить в организацию. Однако Баку в настоящий момент не рассматривает вопрос вступления в ОПЕК.

Генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс предложил Азербайджану вступить в организацию.

При этом он не раскрыл ответ Баку, который в настоящее время является членом коалиции ОПЕК+.

В свою очередь глава азербайджанского Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что в Баку в настоящий момент не рассматривают вступление.

Однако министр добавил, что подобного рода вопросы все равно поднимаются. Сейчас министр участвует в семинаре ОПЕК, где говорилось о призыве расширить состав.

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