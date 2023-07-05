ОПЕК предложил Азербайджану вступить в организацию. Однако Баку в настоящий момент не рассматривает вопрос вступления в ОПЕК.
Генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс предложил Азербайджану вступить в организацию.
При этом он не раскрыл ответ Баку, который в настоящее время является членом коалиции ОПЕК+.
В свою очередь глава азербайджанского Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что в Баку в настоящий момент не рассматривают вступление.
Однако министр добавил, что подобного рода вопросы все равно поднимаются. Сейчас министр участвует в семинаре ОПЕК, где говорилось о призыве расширить состав.