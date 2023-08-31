ОПЕК+ ускоряет нефтедобычу

Страны ОПЕК+ начнут наращивать добычу нефти с мая на 411 тыс б/с. По новому плану квота России составил более 9 млн б/с, а Саудовской Аравии – 9,2 млн б/c.

Восемь стран-участниц ОПЕК+ объявили об ускорении снятия ранее принятых в объеме 2,2 млн баррелей в сутки ограничений в добыче нефти, сказано в пресс-релизе ОПЕК.

Члены данной организации приняли решение нарастить добычу нефти с мая текущего года на 411 тыс баррелей в сутки, что равноценно трем ежемесячным надбавкам.

По новому утвержденному плану российская квота в следующем месяце составит 9,083 млн баррелей в сутки, а квота Саудовской Аравии – 9,2 млн баррелей.

В ОПЕК предупредили, что постоянное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся условий, а гибкость ускорит компенсацию объемов.

Отмечается, что следующая встреча представителей восьми государств-членов ОПЕК состоится 5 мая.