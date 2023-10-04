ООН дала оценку актам сожжения Корана

Опубликовано: 13:31, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Провокации в контексте религиозной тематики крайне негативно сказываются на отношениях между народами и станами. Об этом заявили в ООН, призвав не повторят акции, подобные акциям по сожжению Корана.

Участившиеся в странах Евросоюза акты сожжения священной для мусульман книги – Корана – неприемлемы в цивилизованном обществе. Об этом заявил и в ООН, отметив, что подобные действия ведут к дестабилизации.

«Преднамеренные провокации, такие как недавние и отвратительные случаи сожжения Корана, призваны вносить разногласия между странами и сообществами»

– Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк

Напомним, что этим летом в Швеции и Дании состоялось несколько акций по сожжению священной книги мусульман. Последствием актов вандализма, в частности, привели к негативным последствиям отношениях Стокгольма и Анкары: власти Турции по-прежнему не одобрили вступление Швеции в Североатлантический альянс.