Оман выдал Узбекистану торговку людьми 

Султанат Оман экстрадировал преступницу, которая торговала людьми. Узбекистанка обещала девушкам красивую жизнь, но заставляла их заниматься проституцией.
Полиция Омана передала узбекским властям женщину, которая обманным путем завлекала девушек в другие страны. Такое сообщение распространило узбе.
В частности, преступница обещала жертвам устроить их на работу в Омане и ОАЭ. По приезде за границу у девушек отбирали паспорта и принуждали заниматься проституцией. Денег девушки так и не увидели, узбекистанка забирала их себе.
Когда махинации с торговлей людьми раскрылись, женщина переместилась на другой континент и занялась незаконной миграцией в США и Латинскую Америку. Благодаря взаимодействию оманской и узбекской полиции преступницу удалось задержать.