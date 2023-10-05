Оман выдал Узбекистану торговку людьми 

Опубликовано: 11:19, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МВД Узбекистана

Султанат Оман экстрадировал преступницу, которая торговала людьми. Узбекистанка обещала девушкам красивую жизнь, но заставляла их заниматься проституцией.

Полиция Омана передала узбекским властям женщину, которая обманным путем завлекала девушек в другие страны. Такое сообщение распространило узбе.

В частности, преступница обещала жертвам устроить их на работу в Омане и ОАЭ. По приезде за границу у девушек отбирали паспорта и принуждали заниматься проституцией. Денег девушки так и не увидели, узбекистанка забирала их себе.

Когда махинации с торговлей людьми раскрылись, женщина переместилась на другой континент и занялась незаконной миграцией в США и Латинскую Америку. Благодаря взаимодействию оманской и узбекской полиции преступницу удалось задержать.