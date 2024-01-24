Оксфорд включит в программу казахский язык

В Оксфорде будут изучать казахский язык. Для преподавания подготовлен Oxford Qazaq Dictionary.
В Оксфордском университете в Великобритании будут преподавать казахский язык. Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан заключило соглашение с престижным вузом.
Глава ведомства Саясат Нурбек, совершивший визит в Оксфорд вместе с правительственной делегацией, представил в британском университете первое издание Oxford Qazaq Dictionary, разработать который ранее поручил лидер РК Касым-Жомарт Токаев.
Создание словаря велось совместно с издательством Оксфордского университета. Тираж издания составил 10 тыс, словарь включает свыше 60 тыс слов.
Казахский язык попал в сотню важнейших и базовых языков мира и стал частью платформы Oxford Global Languages.
Оксфорд - один из старейших вузов в мире, он существует уже более 900 лет.