Огонь подбирался к пропановым баллонам на Ставрополье

Ландшафтный пожар, захвативший 5 га территории, а затем перекинувшийся на гаражи и склад с пропановыми баллонами удалось локализовать.
Горевший неподалеку от краевой столицы пожар удалось локализовать, в настоящее время уточняется точная площадь возгорания.
Ранее сообщалось, что огонь, вспыхнувший на близлежащей территории, перекинулся на гаражи, затем во власти стихии оказался склад с кислородными и пропановыми баллонами.
В результате ЧС никто не пострадал, сумма ущерба уточняется.
Ранее сообщалось, что огонь захватил 5 га территории. Борьба с огнем усложнялась сильным ветром.