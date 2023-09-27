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Огонь подбирался к пропановым баллонам на Ставрополье

Огонь подбирался к пропановым баллонам на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ландшафтный пожар, захвативший 5 га территории, а затем перекинувшийся на гаражи и склад с пропановыми баллонами удалось локализовать.

Горевший неподалеку от краевой столицы пожар удалось локализовать, в настоящее время уточняется точная площадь возгорания.

Ранее сообщалось, что огонь, вспыхнувший на близлежащей территории, перекинулся на гаражи, затем во власти стихии оказался склад с кислородными и пропановыми баллонами.

В результате ЧС никто не пострадал, сумма ущерба уточняется.

Ранее сообщалось, что огонь захватил 5 га территории. Борьба с огнем усложнялась сильным ветром.

На въезде в Ставрополь вспыхнул крупный природный пожар 

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