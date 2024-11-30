Огнеборцы отстояли от огня здания во Владикавказе

Во Владикавказе вспыхнул пожар. Была угроза распространения возгорания. Огонь был ликвидирован на площади 180 кв м.

На территории частного дома во Владикавказе вспыхнуло возгорание, сообщает пресс-служба МЧС Северной Осетии.

Инцидент произошел на улице Штыба. По данным ведомства, загорелась кровля двух частных домов и салона красоты. Кроме того, была угроза распространения огня.

К месту происшествия были направлены 6 единиц техники и 24 спасателя. Был объявлен ранг возгорания 1БИС.

Отмечается, что огнеборцы уничтожили пожар на площади 180 кв м. Помимо этого спасатели отстояли от огня здания, которые стояли рядом.

Стоит добавить, что пострадавших в результате происшествия нет.