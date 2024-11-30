Вестник Кавказа

Огнеборцы отстояли от огня здания во Владикавказе

Огнеборцы отстояли от огня здания во Владикавказе
© Фото: пресс-служба МЧС Северной Осетии
Во Владикавказе вспыхнул пожар. Была угроза распространения возгорания. Огонь был ликвидирован на площади 180 кв м.

На территории частного дома во Владикавказе вспыхнуло возгорание, сообщает пресс-служба МЧС Северной Осетии.

Инцидент произошел на улице Штыба. По данным ведомства, загорелась кровля двух частных домов и салона красоты. Кроме того, была угроза распространения огня.

К месту происшествия были направлены 6 единиц техники и 24 спасателя. Был объявлен ранг возгорания 1БИС.

Отмечается, что огнеборцы уничтожили пожар на площади 180 кв м. Помимо этого спасатели отстояли от огня здания, которые стояли рядом.

Стоит добавить, что пострадавших в результате происшествия нет.

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