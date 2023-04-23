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Офис правящей партии Турции пострадал в Стамбуле от рук злоумышленников

Вид на Галатскую башню
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Стамбуле напали на офис Партии справедливости и развития. Двое неизвестных подъехали к зданию и совершили несколько выстрелов вверх, но офис пострадал.

Неизвестные подвергли обстрелу офис правящей турецкой Партии справедливости и развития в городе Стамбуле, сообщает пресс-служба канцелярии руководителя провинции.

В заявлении, которое распространило ведомство, сказано, что двое неизвестных, проезжая на машине мимо здания в районе Бахчелиэвлер, совершили пять выстрелов в воздух. Четыре пули повредили верхний этаж офиса.

Отмечается, что в результате стрельбы жертв и раненых не обнаружено. В настоящее время поиски стрелков ведутся. В партии заверили, что продолжат готовиться к выборам, назначенным на 14 мая.

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