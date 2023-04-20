Казахстанец попал под шальную пулю в Турции

Опубликовано: 8:30, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Казахстанец, привезший на лечение в Турцию свою двухлетнюю дочь, случайно оказался свидетелем перестрелки и получил огнестрельное ранение, он госпитализирован в одну из больниц Стамбула.

Житель Казахстана случайно стал не только свидетелем, но и пострадавшим в перестрелке, которая случилась в турецкой провинции Чекмекей.

Двое неизвестных начали перестрелку возле многоэтажного дома, когда случайно оказался рядом и попал под пули казахстанец Бегалы Талипов, передает Sputnik Казахстан.

31-летний мужчина позвонил в казахстанское консульство и сообщил о ранении. Консул, немедленно выехавший к пострадавшему соотечественнику, отвез его в больницу в Стамбуле. После медицинского обследования его ожидает операция по извлечению пули, его состояние сейчас стабильное. Там же в Стамбуле рядом с пострадавшим находится его супруга, - сообщили в МИД Казахстана.

В Турции Талипов находился вместе с семьей. Он привез свою двухлетнюю дочь на лечение. Родные казахстанца не пострадали.