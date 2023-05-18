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ОДКБ рассчитывает на скорый мир между Азербайджаном и Арменией

ОДКБ рассчитывает на скорый мир между Азербайджаном и Арменией
© Фото: ОДКБ
Переговоры по армяно-азербайджанскому мирному договору заметно интенсифицировались, и в ОДКБ рассчитывают, что они завершатся подписанием мирного соглашения, причем это произойдет в максимально сжатые сроки.

ОДКБ надеется на максимально быстрое заключение мирного договора между Баку и Ереваном, заявил генсек организации.

По его словам, нормализация на Южном Кавказе регулярно становится темой переговоров на различных уровнях. Предыдущий раунд прошел в Брюсселе 14 мая.

"С удовлетворением было отмечено, что и Азербайджан, и Армения практически признают границы между двумя странами по Алматинской декларации 1991 года"

— Имангали Тасмагамбетов

Глава организации выразил надежду на то, что все эти многочисленные встречи увенчаются заключением мирного договора, после чего Азербайджан и Армения перейдут к этапу делимитации границы, передает БЕЛТА.

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