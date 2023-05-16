Армения обсуждала выход из ОДКБ

Опубликовано: 13:41, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В армянском МИДе признали, что власти обсуждали возможность выхода страны из ОДКБ в прошлом году. Однако на сегодняшний день этой темы в повестке нет. Что будет в будущем - зависит от конкретной ситуации, заявил замминистра.

Выход из Организации договора о коллективной безопасности, действительно, обсуждался властями Армении, однако это было в прошлом году. Соответствующее заявление секретаря Совбеза Армении подтвердил сегодня замглавы МИД.

Мнацакан Сафарян прежде всего призвал обратиться за комментариями о том, когда именно рассматривалась такая возможность, к самому Армену Григоряну.

Однако дипломат допустил, что события имели место после прошлогодней армянской провокации, совершенной в сентябре. Вскоре Ереван, уточнил замминистра, отказался от этой мысли, решив продолжить работу в рамках ОДКБ. Это решение осталось в силе и после саммита ОДКБ, который, по мнению Армении, был контрпродуктивным. Не стоит вопрос о выходе из организации и в данный момент.

"Работа продолжается. Далее пройдут и обсуждения по заявлению об обстановке на Южном Кавказе, о чем мы сообщим. Ситуация сложная, и мы, будучи членом ОДКБ, имея также обязательства, продолжаем надеяться, что наша работа приведет к некоторым результатам"

— Мнацакан Сафарян

Журналисты спросили, не вернутся ли власти к обсуждению выхода из Организации в будущем. В ответ чиновник обтекаемо заявил, что это будет зависеть от конкретных обстоятельств.