ОДКБ призвала Армению к политической трезвости

В ОДКБ надеются на то, что Армения, несмотря на громкие заявления, которые делает сейчас ее руководство, все же будет действовать трезво, в частности, тщательно оценит возможные последствия своих шагов. Об этом заявил генсек ОДКБ.

ОДКБ, несмотря на озабоченность, вызванную заявлениями и настроем руководства Армении, все же рассчитывает, что Ереван проявит политическую трезвость, сообщил генсек организации Имангали Тасмагамбетов.

По его словам, сказанным в интервью ТАСС, аналитики ОДКБ отслеживают происходящее во взаимодействии между РА и организацией.

"Не скрою, определенные события и настроения в части элит Армении вызывают озабоченность. Но мы надеемся на политическую трезвость политического руководства Армении и взвешенную оценку перспектив реализации различных сценариев в отношении организации"

– Тасмагамбетов

Глава ОДКБ обратил особое внимание на то, что Армения – по-прежнему союзник ОДКБ, и все ее обязательства продолжают действовать.

Тасмагамбетов также подробно прокомментировал звучащие в последнее время заявления о приостановке участия или даже возможном выходе Армении из ОДКБ. Он признал, что Ереван на самом деле отстранился от участия в деятельности Секретариата ОДКБ. Генсек добавил, что ОДКБ уважает это решение Армении как суверенного государства, но продолжает вести деятельность согласно своим процедурам, в частности, информируя о своих решениях Ереван.

"Относительно упомянутых заявлений официальных лиц Республики Армения отмечу, что в Секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в организации"

– Тасмагамбетов