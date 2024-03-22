ОДКБ: потребность в миротворческих миссиях организации будет расти

В ОДКБ сообщили о возможном расширении организации в перспективе. Там отметили, что потребность в миротворческих миссиях организации будет расти.

Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов не исключил расширения организации в обозримой перспективе. Он отметил, что в условиях слома старого миропорядка, который сопровождается вспыхиванием конфликтов, потребность в союзничестве увеличивается.

"Не исключено, что своеобразным драйвером в расширении организации либо появлении новых форматов сотрудничества на базе ОДКБ станет наша миротворческая деятельность, потребность которой в обозримой перспективе, к сожалению, будет только возрастать"

- Имангали Тамагамбетов

По его словам, организация предлагает весьма выгодные условия участия, одним из которых является отсутствие жесткой блоковой дисциплины и демократичную по характеру процедуру принятия решений в рамках организации.

Тасмагамбетов подчеркнул, что основное значение имеет и тот факт, что объединение предпочитает регулировать любые кризисные ситуации при помощи политико-дипломатических методов.