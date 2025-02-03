Один из раненых при взрыве на заправке умер в Армении

Несмотря на все усилия врачей, в Армении скончался один из пострадавших в результате взрыва, прогремевшего на АЗС. Его пытались спасти в течение недели, но все усилия медиков оказались тщетными.

Взрыв на заправке в Армении унес жизнь одного человека – будучи раненым, он скончался через семь дней после ЧП.

Факт смерти мужчины подтвердили в Национальном ожоговом центре.

Уточняется, что погибшему было порядка 40 лет. Ожоги, которые он получил во время взрыва, занимали половину поверхности его тела. Кроме того, пострадали и органы дыхания.

Второй пострадавший сейчас находится в состоянии средней тяжести. Изначально он проходил лечение в реанимации, сейчас его перевели в обычную палату.

Стоит отметить, что состояние обоих мужчин изначально оценивалось как крайней тяжести. При взрыве пострадал и еще один человек, но несильно: его состояние было удовлетворительным, передает Sputnik Армения.

Напомним, взрыв на АЗС прогремел на бензозаправке неделю назад, 4 марта. Предварительно установлено, что взлетела на воздух цистерна, наполненная сжиженным газом.