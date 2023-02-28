Вестник Кавказа

Од чершенбеси - в Азербайджане наступил Вторник огня

Новруз в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане ежегодно в преддверии Новруза особое значение имеют четыре вторника, каждый из которых имеет свои традиции. Сегодня отмечается второй из новрузовских вторников - Вторник огня.

Череда вторников перед Новрузом стартовала в Азербайджане на прошлой неделе, сегодня наступил Од чершенбеси - Вторник огня.

Огненный вторник не обходится без традиционных прыжков через костер. Считается, что огонь очищает от грехов и проблем, в огне сгорают невзгоды. Также жаркие костры становятся своеобразным призывом к скорой весне. В Од чершенбеси принято зажигать свечи, жечь траву руту, собирать гостей - чтобы в доме царили тепло и уют, горел очаг.

Напомним, 25 февраля в 2025 году отмечался Су чершенбеси - Вторник воды, на 4 марта пришелся Вторник огня, 11 марта наступит Йел чершенбеси - Вторник воздуха, а 18 марта случится последний из четырех новрузовских вторников, Вторник земли или Торпаг чершенбеси.

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