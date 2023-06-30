Очистные сооружения "Северные" в Дербенте заработают летом

Власти Дербента сообщили об окончании строительства первых в истории города очистных сооружений. Их эксплуатация, причем на 100%, начнется летом.

Очистные сооружения "Северные" достроены в Дербенте, о завершении работ сообщил глава города.

По словам Рустамбека Пирмагомедова, сейчас проводятся предварительные – пуско-наладочные – работы. Очистные сооружения заработают в полную силу летом.

Мэр также заявил, что на сегодняшний день построена и канализационно-насосная станция.

Кроме того, уточнил чиновник, уже идет работа над новыми очистными сооружениями. Проект называется "Южные". Эти сооружения будут принимать стоки от микрорайона, расположенного на юге города.

Проблема очистных сооружений в Дербенте запущенная – создание такого важного, особенно для приморского города, объекта велось с 2008 года. Однако сроки сначала постройки, а затем запуска неоднократно срывались.

Отсутствие очистных сооружений в Дербенте стало особенно актуальным в последние годы, особенно в 2023 году, когда в России начался всплеск внутреннего туризма. Расположенный на берегу Каспийского моря Дербент пережил настоящий наплыв туристов.

Предполагается, что канализационные стоки будут очищаться от различных твердых предметов, таких как мусор и песок. Будет производиться и биологическая очистка стекающих в море вод.