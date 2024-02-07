Община Западного Азербайджана резко осудила провокацию Армении

Община Западного Азербайджана выступила со словами решительного осуждения в отношении провокации со стороны Армении. В организации призвали армянскую сторону не повторять ошибки и не действовать по указанию третьих стран.

Недавний обстрел армянской стороной азербайджанских позиций является следствием милитаризации Армении третьими странами. Такое заявление сделала Община Западного Азербайджана.

В организации призвали мировое сообщество обратить внимание на провокацию со стороны РА.

"Почему миссия ЕС в Армении, которая с биноклем в руках тщательно рассматривает условную границу и Зангезурские горы, не реагирует на эту запланированную провокацию? Почему молчат Жозеп Боррель, Госдеп, конгрессмены США, французские политики с расистской идеологией, парламенты Нидерландов, Канады, Литвы, Европарламент, такие "дон-кихоты", как Франк Швабе, Натали Луазо, Марина Кальюранд, Жан-Кристоф Бюиссон?"

– Община Западного Азербайджана

Община призвала Армению не совершать действия по указанию третьих стран и не повторять ошибки.

"Похоже, что Армения, поверив в некую международную поддержку, вновь предпринимает опасные шаги против Азербайджана, как это было летом 2023 года. Армения не должна действовать по указке иностранных столиц, не должна быть прокси-государством и не должна повторять ошибки "первой республики"

- Община Западного Азербайджана