Община Западного Азербайджана резко осудила провокацию Армении

Недавний обстрел армянской стороной азербайджанских позиций является следствием милитаризации Армении третьими странами. Такое заявление сделала Община Западного Азербайджана.
В организации призвали мировое сообщество обратить внимание на провокацию со стороны РА.
"Почему миссия ЕС в Армении, которая с биноклем в руках тщательно рассматривает условную границу и Зангезурские горы, не реагирует на эту запланированную провокацию? Почему молчат Жозеп Боррель, Госдеп, конгрессмены США, французские политики с расистской идеологией, парламенты Нидерландов, Канады, Литвы, Европарламент, такие "дон-кихоты", как Франк Швабе, Натали Луазо, Марина Кальюранд, Жан-Кристоф Бюиссон?"
– Община Западного Азербайджана
Община призвала Армению не совершать действия по указанию третьих стран и не повторять ошибки.
"Похоже, что Армения, поверив в некую международную поддержку, вновь предпринимает опасные шаги против Азербайджана, как это было летом 2023 года. Армения не должна действовать по указке иностранных столиц, не должна быть прокси-государством и не должна повторять ошибки "первой республики"
- Община Западного Азербайджана