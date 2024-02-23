Община Западного Азербайджана призвала США и Евросоюз не вмешиваться в дела региона

Община Западного Азербайджана выступила с заявлением к Евросоюзу и США с требованием прекратить политику двойных стандартов и не вмешиваться в дела Южного Кавказа.

Европейский союз и США должны завершить политику двойных стандартов. С таким заявлением выступила Община Западного Азербайджана в связи с намеченными переговорами Армении, ЕС и США, которая должна состояться в начале апреля в Брюсселе.

В организации считают, что политика, проводимая третьими странами, противоречит созданию мира в регионе и создает опасное направление конкуренции на Южном Кавказе.

Община призывает не проводить подобные встречи или же Армении отказаться от военной политики и вернуть Азербайджану его территории.

Кроме этого, организация призывает Армению создать условия для приезда миссии ЮНЕСКО для установления фактов.