Община Западного Азербайджана: Франция подстрекает Армению на военную авантюру

Община Западного Азербайджана ответила на заявление Никола Пашиняна, отметив, что Армения идет на поводу у Франции и развязывает конфликт в угоду Парижу.

Армения готова пойти на конфликт по инициативе Франции. Такое заявление сделала Община Западного Азербайджана после того, как премьер-министр РА дал интервью каналу France 24, в котором пытался обвинить АР в нападении.

Община ответила на заявление Никола Пашиняна о том, что выражение "Западный Азербайджан" угрожает целостности страны.

"Выражение "Западный Азербайджан" - это выражение, основанное на историческом и географическом факте, и его использование общиной основано на праве на самоидентификацию, признанном международными конвенциями по правам человека"

– Община Западного Азербайджана

В Общине отметили, что таким образом правительство Армении идет на поводу у Франции, тем самым ухудшает ситуацию в регионе.

Также в общественной организации подчеркнули, что визит главы министерства обороны Франции в Ереван подтверждает попытку разжечь конфликт.

"Очевидно, что премьер-министр Армении, следуя заветам Франции, пошел по пути создания напряженности в регионе. Тот факт, что Франция продает Армении оружие, в том числе нынешний визит в Армению министра обороны Франции и руководителей военно-промышленных компаний этой страны, дает основания говорить о том, что Армения намерена пойти на военную авантюру именно по подстрекательству Франции"

- Община Западного Азербайджана

Община Западного Азербайджана потребовала от премьера Армении завершить милитаристскую политику и призвала заключить мирное соглашение между странами, чтобы создать необходимые условия для возвращения западных азербайджанцев.