Баку призвал Брюссель поддержать возвращение азербайджанцев в Армению

Община Западного Азербайджана обвинила Европейский парламент в клевете и антиазербайджанских высказываниях. Община призвала ЕП поддержать возвращение 300 тыс азербайджанец, которые были изгнаны из Армении.

Европейский парламент выступил с клеветническим сообщением в отношении Азербайджанской Республики. Такое заявление сделала Община Западного Азербайджана.

В организации отметили, что Европарламент пытается вмешиваться в дела республики и в своих выступлениях использует антиазербайджанские высказывания.

В частности, в парламенте заявили о сохранении армянского наследия вместо того, чтобы использовать выражение "всемирное культурное наследие".

"Всем известно, что Армения на своей территории и территориях Азербайджана, которые она когда-то оккупировала, систематически и массово разрушала культурное наследие, принадлежащее азербайджанцам. На территории Армении были стерты с лица земли 300 мечетей, сотни кладбищ, множество других памятников культуры. Армения не позволяет, чтобы миссия ЮНЕСКО посетила эти места с целью мониторинга состояния азербайджанского культурного наследия"

- Община Западного Азербайджана

В Общине отметили, что вместо разжигания конфликта, Европейский парламент должен поддержать возвращение на родину изгнанных из Республики Армения нескольких сотен тысяч азербайджанцев.

Также в организации призвали прекратить разрушение азербайджанских памятников на территории РА.

"Вместо того, чтобы очернять Азербайджан и разжигать религиозные распри, депутаты Европарламента, которые проявляют лицемерие, должны приложить усилия для визита миссии ЮНЕСКО в Армению, прекращения разрушения на этой территории памятников азербайджанского культурного наследия и восстановления разрушенных, а самое главное, поддержать возвращение на родину 300 тысяч изгнанных из Армении западных азербайджанцев"

- Община Западного Азербайджана