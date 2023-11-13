Азербайджан впервые примет форум «Культурное наследие»

18 декабря в Азербайджане впервые пройдет форум «Культурное наследие». Его участниками станут деятели ученые и деятели культуры.

В Азербайджане с 18 по 20 декабря пройдет форум «Культурное наследие». Мероприятие состоится в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Участие в форуме примут известные историки, археологи, художники, скульпторы и архитекторы. Состоятся дискуссии по вопросам сохранения, развития и популяризации азербайджанской культуры и национального наследия. Кроме того, будут организовано обсуждение вопросов государственной поддержки и другие направления материального и нематериальное наследия, изобразительного и прикладного искусства, исторических памятников.

Также участники дискуссий обменяются мнениями о ситуации и перспективах в данных областях.