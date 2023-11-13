Москва примет межрегиональный форум Россия-Азербайджан

В Москве в начале декабря пройдет форум Россия-Азербайджан. В нем примут участие официальные лица государств, а также предприниматели. Запланировано пленарное заседание.

Двенадцатый межрегиональный форум Россия-Азербайджан пройдет в Москве 8 декабря, сообщает пресс-служба Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана.

"8 декабря в Москве при совместной организации министерства экономики Азербайджана и министерства экономического развития России пройдет 12-ый межрегиональный форум"

- пресс-служба Агентства

Отмечается, в форуме примут участие официальные лица России и Азербайджана, а также предпринимателей различных отраслей экономики. Запланированы пленарное заседание, тематические круглые столы и бизнес-сессия по главным направлениям сотрудничества.

Впервые форум Россия-Азербайджан состоялся в 2009 году по инициативе президентов двух государств. Последний раз он проходил в ноябре прошлого года в рамках визита премьера РФ Михаила Мишустина в Баку.