Москва примет межрегиональный форум Россия-Азербайджан

Двенадцатый межрегиональный форум Россия-Азербайджан пройдет в Москве 8 декабря, сообщает пресс-служба Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана.
"8 декабря в Москве при совместной организации министерства экономики Азербайджана и министерства экономического развития России пройдет 12-ый межрегиональный форум"
- пресс-служба Агентства
Отмечается, в форуме примут участие официальные лица России и Азербайджана, а также предпринимателей различных отраслей экономики. Запланированы пленарное заседание, тематические круглые столы и бизнес-сессия по главным направлениям сотрудничества.
Впервые форум Россия-Азербайджан состоялся в 2009 году по инициативе президентов двух государств. Последний раз он проходил в ноябре прошлого года в рамках визита премьера РФ Михаила Мишустина в Баку.