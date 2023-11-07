Азербайджан и Россия нарастили товарооборот

По итогам десяти месяцев текущего года Россия и Азербайджан нарастили товарооборот на 20%, до $3,4 млрд, при этом РФ стала основным получателем азербайджанских ненефтяных товаров.

По итогам января-октября 2023 года товарооборот Азербайджана и России вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,4 млрд.

При этом экспорт товаров из Азербайджана в Россию составил $961 млн, увеличившись на 33,6%, передает Sputnik Азербайджан.

Азербайджан сейчас импортирует из России товаров на $2,4 млрд, это на 15,5% больше, чем годом ранее – РФ сейчас на втором месте среди торговых партнеров Азербайджана по поставкам товаров и услуг, что касается общего импорта из Азербайджана, то Россия здесь на пятом месте, хотя она лидирует по итогам десяти месяцев в экспорте из Азербайджана ненефтяных товаров.

Экспорт таких товаров азербайджанского производства составил треть всего экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана – 33% на сумму $881 млн.