Община Западного Азербайджана призвала Армению не идти по пути опасности

Армении необходимо перестать ухудшать ситуацию с подписанием мирного договора – это опасный путь. Такое заявление сделала Община Западного Азербайджана.
Также Община отметила, что высказывания премьера РА Никола Пашиняна о якобы вмешательстве Баку в дела Еревана выглядит неуместно на фоне тридцатилетней истории оккупации территории Азербайджана.
Кроме этого, в заявлении указано, что Армения не стремится вернуть 8 населенных пунктов Азербайджана, которые все еще находятся под оккупацией.
"Это также говорит о том, что Никол Пашинян, чьи позиции в обществе все более ослабевают, испытывая сложности внутри команды, видит выход в намеренном обострении ситуации и срыве процесса мирных переговоров. Видимо, поддержка оружием, оказываемая некоторыми странами во главе с Францией, Жозеп Борель, искатели приключений в горах Зангезура - миссия Евросоюза, бандитские формирования вроде "Еркрапа" придали храбрости Армении. Она должна свернуть с опасного пути, на который вступила в последнее время"
– Община Западного Азербайджана