Община Западного Азербайджана: Армения не заинтересована в мирном договоре

Представители Общины Западного Азербайджана осудили армянского спикера парламента за его неуместные высказывания и заявили, что Армения не заинтересована в подписании мирного договора.

Власти Армении не намерены подписывать мирное соглашение с Азербайджанской Республикой. К такому выводу пришли представители Общины Западного Азербайджана после того, как спикер парламента республики Ален Симонян выступил с заявлением о том, что АР якобы оккупировала населенные пункты РА.

По словам общины, таким образом, армянская сторона проявляет незаинтересованность в урегулировании ситуации в регионе.

"Выдвинув такое необоснованное обвинение, Армения еще раз продемонстрировала свою незаинтересованность в подписании мирного договора с Азербайджаном. Наряду с этим, Армения по-прежнему пытается скрыть оккупацию 8 сел Азербайджана"

- Община Западного Азербайджана

В заявлении подчеркивается, что власти Армении должны действовать в направлении подписания мирного соглашения и проводить соответствующую политику, вместо того, чтобы выступать с подобными заявлениями.