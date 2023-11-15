Армения закрыла "карабахский вопрос"

Ален Симонян заявил, что Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах. Он отметил, что для Еревана больше нет карабахского вопроса.

Спикер армянского парламента Ален Симонян сообщил, что Ереван признает Карабах в составе Азербайджана.

Он подчеркнул, что для Армении карабахского вопроса больше не существует.

"Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах"

- Ален Симонян

Помимо этого, политик заявил, что стороны достигли согласия на основе международного права почти по всем вопросам.

Армения признает реалии

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что в Армении, по всей видимости, наконец наступило время признания послевоенных реалий. "То, что "карабахский вопрос" закрыт – это объективная реальность, что понимают уже все, кто как-то вовлечен в региональные процессы. Более того, он больше не является какой бы то ни было частью армяно-азербайджанского урегулирования. Армении оставалось только признать это", - сказал он.



"Наконец мы видим, что и Ереван тоже осознает и принимает объективную реальность политического процесса. У армянских властей не осталось никаких других вариантов, поэтому теперь они об этом говорят. И это позитивное событие. Отказываясь от возвращения к сепаратистской проблематике, Армения открывает дорогу к мирному договору. Непреодолимых препятствий для этого больше нет, осталось только договориться по ряду технических вопросов, в частности, по эксклавам", - сообщил Дмитрий Солонников.

Армянская диаспора не признает реалии

При этом политолог обратил внимание, что националистическая часть армянской диаспоры может пытаться сохранить сепаратистский проект в каком-либо виде, а потому станет давить на Ереван. "На этой теме могут играть представители диаспоры – у них свои лидеры, не формирующие повестку нигде, но выступающие с провокационными заявлениями. Армянская диаспора отличается тем, что риторика ее лидеров резко вредит самой Армении. Они рассматривают республику не как реальное государство, а как место применения их идей, потому так и происходит", - пояснил он.



"Еще осталось небольшое количество реваншистских сил в самой Армении. В рамках неустойчивого социально-экономического положения в республике, если оно станет ухудшаться, они могут в качестве раскачки общественного мнения поднять тему людей, уехавших из Азербайджана. Но на сегодняшний день это совершенно маргинальные структуры, говорить об их влиянии сейчас нереально, на политическую жизнь Армении они никакого воздействия оказать не могут, пока нет каких-то форс-мажоров", - заключил Дмитрий Солонников.