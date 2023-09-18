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Обмен «пять на пять» состоится между Ираном и США

Обмен «пять на пять» состоится между Ираном и США
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Иран и США обменяются заключенными, сообщили в МИД ИРИ. Обмен состоится по формуле «пять на пять». Иранские активы будут разморожены и представлены властям и нации.

Официальный представитель иранского МИД Насер Канани сообщил, что сегодня состоится обмен между иранскими и американскими заключенными.

По его словам, обмен между Тегераном и Вашингтоном состоится по формуле «пять на пять».

Он также заявил, что иранские активы, которые находятся в Южной Корее, будут разморожены и представлены властям страны и нации.

Дипломат подчеркнул, что двое граждан Ирана, осужденные в Штатах, вернутся на родину, двое других останутся в США, а пятый уедет в другую страну. Тегеран в ответ передаст Вашингтону пятерых американцев, осужденных в Иране.

Ранее об обмене писала газета Bloomberg. Там заявляли, что обмен может состояться 18 сентября, за день до начала ежегодного заседания Генассамблеи ООН. Основой послужило то, что Штаты согласились не применять ограничений против банков за перевод замороженных активов ИРИ.

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