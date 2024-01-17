Вестник Кавказа

Облившая икону со Сталиным женщина арестована в Грузии

Икона Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина
© Фото: архивное фото иконы Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы
Женщина, которая залила краской икону с Иосифом Сталиным в Грузии, проведет под стражей ближайшие 5 суток. Ранее по данному факту завели уголовное дело.

В Грузии заключили под стражу женщину, облившую краской икону с изображением Иосифа Сталина. Такое решение принял Тбилисский городской суд.

"Нату Перадзе отправили в заключение за то, что она облила краской икону с изображением Сталина. Судья тбилисского городского суда Нино Щербакова вынесла решение об административном аресте на 5 суток"

– телекомпания "ТВ Пирвели"

Ранее по факту инцидента в соборе Святой Троицы было заведено уголовное дело. Патриархия Грузия выступает за то, чтобы икона была переписана. В настоящее время икона находится в охраняемом месте.

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