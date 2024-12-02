Сирийская оппозиция хочет выстроить хорошие отношения с Россией. Там назвали Россию очень важным игроком на мировой арене.

Представитель сирийской оппозиции Анас аль-Абда заявил о важности отношений с важным игроком в мире – Россией.

Он отметил, что сирийская оппозиция нацелена на хорошие отношения с Москвой. По его словам, это очень необходимо и для Сирии, и для России.

Анас аль-Абда сказал, что Сирия нуждается сегодня в восстановлении инфраструктуры и домов. Представитель также сообщил о помощи с возвращением в страну беженцев.

В заключение он подчеркнул, что Россия является очень важным игроком в мире, как на региональном, так и на международном уровнях.