Вестник Кавказа

О творчестве Физули узнали в Германии

О творчестве Физули узнали в Германии
© Фото: АЗЕРТАДЖ
В Германии выпущена почтовая марка, посвященная 530-летию со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммеда Физули, она появилась на свет благодаря инициативе посольства Азербайджана.

В Германии вышла в обращение специальная почтовая марка, посвященная 530-летию со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммеда Физули.

Выпуск филателистической новинки был организован благодаря инициативе посольства Азербайджана в Германии, на ней изображен портрет выдающегося поэта, изготовленный по специальному дизайну, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Марка снабжена богатым описанием, в котором говорится: богатое творчество Мухаммеда Физули оказало большое влияние на литературную среду как в Азербайджане, так и в широкой географии за пределами страны, а его художественно-философское наследие возвысило азербайджанскую поэзию на новые вершины.

Стихотворения Физули сделали их идеальным материалом для музыкальных произведений, и оказали влияние на творчество многих художников и поэтов Европы, говорится в описании.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
565 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Новые почтовые марки посвятят 250-летию Ставрополя

Новые почтовые марки посвятят 250-летию Ставрополя

В Грузии вышли почтовые марки к 100-летию Гейдара Алиева

В Грузии вышли почтовые марки к 100-летию Гейдара Алиева

В России выйдет почтовая марка в честь Иосифа Кобзона

В России выйдет почтовая марка в честь Иосифа Кобзона

Почта ЛНР выпустила коллекционную марку ко Дню России

Почта ЛНР выпустила коллекционную марку ко Дню России

В Махачкале прошло спецгашение конвертов и почтовых блоков к 100-летию Дагестана

В Махачкале прошло спецгашение конвертов и почтовых блоков к 100-летию Дагестана

Почта Грузии выпустила новую марку

Почта Грузии выпустила новую марку

В Москве торжественно погасили первую марку с Крымским мостом

В России вышла в обращение почтовая марка с панорамой Крымского моста

Грузинская марка примет участие в европейском конкурсе

Армения выпустила почтовые марки к визиту Папы Римского

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы