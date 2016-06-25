О творчестве Физули узнали в Германии

В Германии выпущена почтовая марка, посвященная 530-летию со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммеда Физули, она появилась на свет благодаря инициативе посольства Азербайджана.

В Германии вышла в обращение специальная почтовая марка, посвященная 530-летию со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммеда Физули.

Выпуск филателистической новинки был организован благодаря инициативе посольства Азербайджана в Германии, на ней изображен портрет выдающегося поэта, изготовленный по специальному дизайну, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Марка снабжена богатым описанием, в котором говорится: богатое творчество Мухаммеда Физули оказало большое влияние на литературную среду как в Азербайджане, так и в широкой географии за пределами страны, а его художественно-философское наследие возвысило азербайджанскую поэзию на новые вершины.

Стихотворения Физули сделали их идеальным материалом для музыкальных произведений, и оказали влияние на творчество многих художников и поэтов Европы, говорится в описании.