Новым послом Турции в России назначен Танжу Бильгич

Опубликовано: 8:34, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового посла в России – им стал Танжу Бильгич, который уже имеет опыт работы в РФ на должности главы генконсульства страны в Санкт-Петербурге.

В турецком внешнеполитическом ведомстве новые назначения: президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подписал указы о назначении новых послов в России, а также в ряде других стран, пишет официальный вестник Resmi Gazete.

"Послом Турецкой Республики в Российской Федерации назначить Танжу Бильгича"

- указ президента Турции

Бильгич уже имеет опыт дипломатической работы в России: в 2011-2014 годах он возглавлял генконсульство Турции в Санкт-Петербурге, затем, до 2016 года, был заместителем генерального директора по информации и пресс-секретарем турецкого МИД. После пятилетней работы на должности посла в Белграде он вновь стал пресс-секретарем турецкого внешнеполитического ведомства, а с марта нынешнего года стал генеральным директором управления по информации министерства.

Также Эрдоган назначил новых послов в Украине, Польше, Марокко и Бурунди.