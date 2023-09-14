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Новым послом Турции в России назначен Танжу Бильгич

Новым послом Турции в России назначен Танжу Бильгич
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового посла в России – им стал Танжу Бильгич, который уже имеет опыт работы в РФ на должности главы генконсульства страны в Санкт-Петербурге.

В турецком внешнеполитическом ведомстве новые назначения: президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подписал указы о назначении новых послов в России, а также в ряде других стран, пишет официальный вестник Resmi Gazete.

"Послом Турецкой Республики в Российской Федерации назначить Танжу Бильгича"

- указ президента Турции

Бильгич уже имеет опыт дипломатической работы в России: в 2011-2014 годах он возглавлял генконсульство Турции в Санкт-Петербурге, затем, до 2016 года, был заместителем генерального директора по информации и пресс-секретарем турецкого МИД. После пятилетней работы на должности посла в Белграде он вновь стал пресс-секретарем турецкого внешнеполитического ведомства, а с марта нынешнего года стал генеральным директором управления по информации министерства.

Также Эрдоган назначил новых послов в Украине, Польше, Марокко и Бурунди.

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