Новый завод открыли в Ингушетии

Новое предприятие было запущено сегодня в Ингушетии. Завод будет выпускать алюминиевые слитки.

Церемония запуска алюминиевого завода РИАЛ состоялась сегодня в Али-Юрте.

Завод был введен в эксплуатацию при участии вице-премьера Александра Новака. В мероприятии участвовал и глава республики, сообщает ТАСС.

Зампредседателя правительства отметил, что предприятие внесет свой вклад в дело импортозамещения, а также поможет развивать экономику республики и улучшать ее социальные показатели.

"Важность проекта в том, что он позволит создать свыше 70 рабочих мест и обеспечит налоговые отчисления"

– Калиматов

Отметим, что на предприятии из лома алюминиевых сплавов будут изготавливаться слитки. Затем они пойдут на производство профилей. Планируется и продавать продукцию сторонним компаниям.

Александр Новак прилетел в аэропорт "Магас" сегодня. Кроме алюминиевого завода, он побывал на таких промышленных объектах, как птицекомплекс и швейное предприятие.