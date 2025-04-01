Новый визовый центр Германии открыли в Баку

В азербайджанской столице заработал новый визовый центр Германии. Его открытие посетил замглавы миссии посольства ФРГ в республике.

В Баку состоялось открытие визового центра Германии. Об этом сообщают азербайджанские средства массовой информации.

Мероприятие посетил заместитель руководителя миссии посольства ФРГ в Азербайджане Хейко Шварц.

В ходе своего выступления он отметил, что открытие центра важно для укрепления взаимодействия между Берлином и Баку.

"Открытие нового визового центра – это важный шаг на пути к углублению взаимодействия между нашими странами. Это создает дополнительные возможности для путешествий, деловых контактов, образовательных программ и культурного обмена"

– Хейко Шварц

Он выразил уверенность в том, что новый центр поможет народам обеих стран лучше узнать друг друга.