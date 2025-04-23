Новый туристический портал заработал в Северной Осетии

Туристам стало намного легче ориентироваться в многообразии достопримечательностей Северной Осетии – для них здесь сегодня заработал специальный интернет-портал, на котором собрана вся самая важная информация.

В Северной Осетии сегодня заработал туристический портал "Открой Осетию", сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"В Северной Осетии появился туристический портал "Открой Осетию" - удобный сайт, где собрано все самое интересное и полезное для путешественников. Фонд развития туризма нашего Минэкономразвития придумал, а воплотили идею в жизнь айтишники из местной компании "Окта"

- Сергей Меняйло

Новый портал станет серьезным подспорьем не только для новичков, но и для опытных путешественников – здесь для них собрана вся информация о живописных маршрутах, содержатся советы по организации поездки и подбору снаряжения. Есть и раздел для тех, кто хочет стать гидом.

Путеводитель будет постоянно пополняться информацией о надежных турагентствах, проверенных точках питания, средствах размещения и проверенных гидах. Вся эта информация будет размещена в одном месте, чтобы гости республики не теряли время на поиски, заверил Меняйло.