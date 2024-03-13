Вестник Кавказа

Новый терминал Ставрополя превратят в Тифилсские ворота

проект терминала аэропорта Ставрополя
© Фото: пресс-служба института развития «Кавказ.РФ»
Тифлисские ворота вдохновили архитекторов, разрабатывающих облик нового терминала главного аэропорта Ставропольского края. Арочные своды, характерные для Тифлисских ворот, будут придавать зданию торжественность и воздушность, создавая уникальную атмосферу для путешественников.

Современная архитектура не перестает удивлять нас своим разнообразием и креативностью. Вот и в новом терминале аэропорта Ставрополя мы увидим нечто удивительное - стилизацию под один из символов города, а именно под Тифлисские ворота. 

«На эскизах от архитектурного бюро Dialectica — новый терминал международного аэропорта Ставрополь. Строит его компания „Новапорт“ при поддержке Кавказ.РФ. Наш институт развития финансирует проект на сумму свыше 540 миллионов рублей. Общий объем инвестиций – 2,7 миллиарда рублей»

– пресс-служба института развития «Кавказ.РФ»

Вдохновение и символика

Отметим, что Тифлисские ворота – это не просто архитектурное сооружение, они несут в себе историческое значение и символизируют важный этап в развитии города. Именно поэтому выбор создателей нового терминала пал именно на этот объект. Арочные своды, характерные для Тифлисских ворот, будут придавать зданию торжественность и воздушность, создавая уникальную атмосферу для путешественников, обращают внимание создатели проекта.

Современность и комфорт

Не смотря на стилизацию под исторический объект, новый терминал аэропорта Ставрополя будет оборудован по последнему слову техники: комфортные зоны ожидания, кафе и магазины – все это будет доступно для пассажиров. 

 

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