Новый терминал Ставрополя превратят в Тифилсские ворота

Тифлисские ворота вдохновили архитекторов, разрабатывающих облик нового терминала главного аэропорта Ставропольского края. Арочные своды, характерные для Тифлисских ворот, будут придавать зданию торжественность и воздушность, создавая уникальную атмосферу для путешественников.

Современная архитектура не перестает удивлять нас своим разнообразием и креативностью. Вот и в новом терминале аэропорта Ставрополя мы увидим нечто удивительное - стилизацию под один из символов города, а именно под Тифлисские ворота.

«На эскизах от архитектурного бюро Dialectica — новый терминал международного аэропорта Ставрополь. Строит его компания „Новапорт“ при поддержке Кавказ.РФ. Наш институт развития финансирует проект на сумму свыше 540 миллионов рублей. Общий объем инвестиций – 2,7 миллиарда рублей»

– пресс-служба института развития «Кавказ.РФ»

Вдохновение и символика

Отметим, что Тифлисские ворота – это не просто архитектурное сооружение, они несут в себе историческое значение и символизируют важный этап в развитии города. Именно поэтому выбор создателей нового терминала пал именно на этот объект. Арочные своды, характерные для Тифлисских ворот, будут придавать зданию торжественность и воздушность, создавая уникальную атмосферу для путешественников, обращают внимание создатели проекта.

Современность и комфорт

Не смотря на стилизацию под исторический объект, новый терминал аэропорта Ставрополя будет оборудован по последнему слову техники: комфортные зоны ожидания, кафе и магазины – все это будет доступно для пассажиров.